Arresto cardiaco il tempo salva la vita | l’Omceo forma altri 15 esecutori Blsd

Venti minuti dopo un arresto cardiaco, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono drasticamente. Per migliorare le possibilità di salvataggio, l’Ordine dei Medici ha formato altri 15 operatori in tecniche di rianimazione Blsd. La formazione mira a garantire un intervento tempestivo e efficace, considerando che in Italia si verificano circa 60mila arresti cardiaci extrahospedalieri ogni anno, con una sopravvivenza ancora limitata.

In un arresto cardiaco il tempo non è solo un fattore di soccorso, ma parte centrale della cura. In Europa ogni anno si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, 60mila in Italia, e la sopravvivenza resta ancora bassa. Il più recente studio europeo, EuReCa Three indica una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Soffocamento e arresti cardiaci: i corsi di formazione di Croce Rossa Milano

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