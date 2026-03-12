A Milano una donna va in arresto cardiaco sull’autobus studentessa dell' Univpm le salva la vita

A Milano una donna ha avuto un arresto cardiaco su un autobus, e una studentessa universitaria ha prontamente intervenuto per salvarle la vita. La giovane, iscritta al terzo anno in Tecniche di Radiologia Medica all’Università Politecnica delle Marche, ha agito con prontezza e competenza, riuscendo a stabilizzare la donna fino all’arrivo dei soccorsi. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto un’istituzione universitaria di Marche.

Una storia di coraggio, preparazione e grande senso civico arriva da Milano. Nei giorni scorsi Elena Grassi, studentessa del terzo anno del corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" dell'Università Politecnica delle Marche, ha contribuito in modo decisivo a salvare la vita di una donna colpita da arresto cardio-circolatorio mentre si trovava a bordo di un autobus. La studentessa riconosciuta la gravità della situazione, ha messo in pratica le manovre salvavita apprese durante il corso "BLSD – Basic Life Support Defibrillation", offerto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Facoltà di Medicina dell'UnivPM, all'interno del Modulo Didattico "Principi di Assistenza alla Persona in Situazioni di Emergenza".