Croce Rossa uomo in arresto cardiaco | intervento salva-vita del 20enne volontario | Rappresenta i nostri valori

Un giovane volontario della Croce Rossa ha prestato soccorso a un uomo colpito da arresto cardiaco nel centro cittadino, riuscendo a salvargli la vita. L’intervento tempestivo è stato portato avanti senza indugi, utilizzando le tecniche di primo soccorso apprese durante il servizio. Il volontario, di 20 anni, ha agito in modo immediato, dimostrando i principi fondamentali dell’associazione.

Un giovane volontario della Croce Rossa salva la vita ad un uomo colpito da arresto cardiaco in centro città. Il presidente del comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana, Paolo Ricci, ha voluto incontrare personalmente il volontario Giulio Foschi per congratularsi con lui per il tempestivo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Emergenza medica a Settimo Torinese: uomo in arresto cardiaco salvato grazie al tempestivo intervento dei soccorsiPoco dopo la mezzanotte del 4 febbraio 2026, un uomo di 47 anni, residente a Settimo Torinese, ha chiamato il 112 mentre si trovava ancora in casa,... Leggi anche: A Milano una donna va in arresto cardiaco sull’autobus, studentessa dell'Univpm le salva la vita Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Internazionale dei rom: l’impegno della Croce Rossa Italiana per inclusione e diritti in Montenegro; Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Libano, un attacco israeliano colpisce gli uffici della Croce Rossa a Tiro; Arrestato per le morti sospette in ambulanza: nelle intercettazioni le frasi choc dell'autista. Giornata mondiale della Croce Rossa: l’impegno della Cri in ItaliaL’8 maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Un’occasione per mettere in luce un lavoro ... tg24.sky.it Croce Rossa in festa: Ogni giorno in prima linea a favore di chi ha bisognoIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca, come ormai da tradizione, ha compiuto un ... lanazione.it In occasione dell'imminente 6 Ore di Imola, il campionato FIA World Endurance Championship e la Croce Rossa Italiana si uniscono con l'obiettivo di supportare le persone in stato di necessità. Una delegazione di piloti internazionali ha fatto visita al Comitato - facebook.com facebook Apprendiamo con profondo dolore la scomparsa del paramedico Hassan Badawi, Operatore della Croce Rossa Libanese, ucciso dall'attacco di un drone che ha colpito un'unità della Consorella, ferendo anche un suo collega. "Attaccare la popolazione civile, i x.com