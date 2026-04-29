Massimo Bagnato arrestato per stalking | la ex fidanzata lo trova sotto casa e chiama i Carabinieri

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, con cui aveva avuto una relazione di circa dieci anni. La donna ha chiamato le forze dell’ordine dopo averlo trovato sotto casa. Dopo il procedimento per direttissima, il suo fermo è stato convalidato e è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della vittima.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni dell'ex fidanzata, con la quale avrebbe avuto una relazione di circa 10 anni: "Con il processo per direttissima, è stato convalidato il suo fermo ed è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si presenta sotto casa dell'ex moglie e si trova davanti i carabinieri: arrestatoNotte di paura quella vissuta da una donna a Trento, al punto tale che sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile. Si presenta dalla ex fidanzata sotto casa e la minaccia di morte: arrestato un 40enneUn uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato nella serata del 17 febbraio a Ravenna con l’accusa di atti persecutori nei confronti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Fiorello celebra il Natale di Roma: Fu fondata nel 753 a.C. da Giovanni Malagò… la data dei primi cantieri che ancora oggi potete trovare. Massimo Bagnato arrestato per stalking: la ex fidanzata lo trova sotto casa e chiama i CarabinieriIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni dell'ex fidanzata, con la quale avrebbe avuto una relazione di circa 10 anni: Con ... fanpage.it Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casaDal palco del teatro Olimpico dove si è esibito meno di un mese fa al tribunale di piazzale Clodio dove è apparso ieri mattina, scortato dai carabinieri che lo avevano ... ilmessaggero.it Antonio Ciniello. Pooh · Giorni infiniti (2012 Remaster). Tra cultura e giovani, il Made in Italy guarda al futuro: la Banca Monte Pruno al centro del percorso Si è chiusa ieri sera a Pellezzano, presso il Teatro Totò, con un esilarante spettacolo di Massimo Bagnat - facebook.com facebook