Massimo Bagnato arrestato per stalking | la ex lo trova sotto casa e chiama i carabinieri

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato dai carabinieri per stalking nei confronti dell’ex compagna. La donna ha chiamato le forze dell’ordine dopo averlo trovato sotto casa. L’arresto è stato effettuato sul posto e l’uomo è stato condotto in caserma. È stato disposto un processo per direttissima e un divieto di avvicinamento alla vittima.

Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking ai danni dell’ex compagna: fermato dai carabinieri sotto casa di lei, processo per direttissima e divieto di avvicinamento. Tutti i dettagli sulla vicenda. Il fermo è avvenuto lunedì sera nel quartiere Balduina di Roma, dopo che la donna ha contattato le forze dell’ordine segnalando la presenza insistente dell’ex sotto la sua abitazione. Il processo per direttissima ha confermato il fermo e il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento. Una relazione lunga dieci anni e una rottura difficile da accettare. Massimo Bagnato e la sua ex compagna avevano condiviso quasi dieci anni di vita insieme.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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