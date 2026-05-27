Arrestato il rapinatore del centro commerciale di San Donato stava per farne un' altra a Ponte Vecchio
Sabato 23 maggio, un uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata. È ritenuto responsabile di aver rapinato una gioielleria all’interno di un centro commerciale nel mese di aprile, causando scompiglio nel quartiere. L’individuo era anche sospettato di aver tentato di compiere un’altra rapina, questa volta in un punto vendita di Ponte Vecchio. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine.
È stato arrestato sabato scorso, 23 maggio, per tentata rapina aggravata, quello ritenuto essere a tutti gli effetti l'uomo che nell'aprile scorso rapinò una gioielleria in via Ragghianti, all'interno del centro commerciale ‘San Donato’, creando scompiglio nel quartiere. In quell'occasione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tenta di rapire una bimba al supermercato e le rompe il femore: il video choc
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Ha fatto il giro del web il video girato qualche notte a Chiaiano, nel quale si vedono due carabinieri che bloccano un rapinatore. Erano le tre del mattino quando il rapinatore ha preso di mira un 55enne, commerciante ortofrutticolo. La vittima, In via G.A. Campa facebook