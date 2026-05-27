Arrestato il rapinatore del centro commerciale di San Donato stava per farne un' altra a Ponte Vecchio

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, un uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata. È ritenuto responsabile di aver rapinato una gioielleria all’interno di un centro commerciale nel mese di aprile, causando scompiglio nel quartiere. L’individuo era anche sospettato di aver tentato di compiere un’altra rapina, questa volta in un punto vendita di Ponte Vecchio. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine.