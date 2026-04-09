San Donato arrestato rapinatore con taglierino | 5 colpi in una settimana

A San Donato Milanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni, senza fissa dimora e di nazionalità egiziana, in seguito a un episodio avvenuto martedì sera. L’arresto segue una serie di cinque rapine tentate o portate a termine con un taglierino, tutte avvenute nell’arco di una settimana. L’uomo è stato fermato in relazione a uno degli episodi durante il quale avrebbe minacciato una persona con l’arma bianca.

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni, di nazionalità egiziana e privo di una dimora stabile, dopo un episodio di violenza avvenuto nella serata di martedì a San Donato Milanese. Il giovane è stato bloccato nei pressi della stazione ferroviaria dopo aver tentato di derubare un cinquantunenne nel centro storico della città minacciandolo con un taglierino. L’aggressione si è risolta grazie alla tempestiva reazione dell’uomo colto alle spalle, il quale è riuscito a chiedere l’intervento di alcuni passanti. Questo gesto ha permesso di allontanare l’aggressore e di allertare immediatamente i soccorsi tramite il numero di emergenza 112. Al momento del fermo da parte dei militari, nelle mani del sospettato è stato rinvenuto il taglierino utilizzato per la minaccia, insieme ad altri due coltelli e una somma di 530 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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