Arrestati due minorenni armati di coltello

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di aggredire con armi bianche. Uno dei ragazzi aveva un pugnale nascosto nello zaino, mentre l’altro portava un coltello a farfalla infilato nei pantaloni. Gli interventi sono avvenuti nel giro di poche ore e i due sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Le armi sono state sequestrate e i minorenni sono stati portati in commissariato.

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Un pugnale nascosto nello zaino, un coltello a farfalla infilato nei pantaloni e due arresti nel giro di poche ore. È il bilancio di due interventi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Riccione durante i controlli rafforzati del fine settimana. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi di 17 anni, fermati in momenti e luoghi diversi della città. Entrambi sono stati arrestati con l’ipotesi di reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza. Per uno dei due si aggiunge anche l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato alla stazione ferroviaria di Riccione. I militari della sezione Radiomobile stavano controllando un gruppo di giovani appena arrivati con un treno proveniente da Bologna quando uno dei ragazzi ha attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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