Arrestati due minorenni armati di coltello
Due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di aggredire con armi bianche. Uno dei ragazzi aveva un pugnale nascosto nello zaino, mentre l’altro portava un coltello a farfalla infilato nei pantaloni. Gli interventi sono avvenuti nel giro di poche ore e i due sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Le armi sono state sequestrate e i minorenni sono stati portati in commissariato.
Un pugnale nascosto nello zaino, un coltello a farfalla infilato nei pantaloni e due arresti nel giro di poche ore. È il bilancio di due interventi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Riccione durante i controlli rafforzati del fine settimana. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi di 17 anni, fermati in momenti e luoghi diversi della città. Entrambi sono stati arrestati con l’ipotesi di reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza. Per uno dei due si aggiunge anche l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato alla stazione ferroviaria di Riccione. I militari della sezione Radiomobile stavano controllando un gruppo di giovani appena arrivati con un treno proveniente da Bologna quando uno dei ragazzi ha attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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