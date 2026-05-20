Due minorenni sono stati arrestati a Gallarate dopo aver seguito una persona dal centro cittadino fino a un parcheggio. I giovani, in un'area poco frequentata, hanno atteso il momento opportuno per agire, minacciando con un coltello. La vittima non ha potuto opporsi e ha subito il tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato i due ragazzi poco dopo. La situazione è stata prontamente gestita e i minorenni sono stati portati in caserma.

Gallarate (Varese) – Lo hanno seguito dal centro cittadino fino al parcheggio, aspettando il momento giusto per entrare in azione in una zona poco frequentata. Poi l’accerchiamento, le minacce con un coltello e il tentativo di rapina interrotto soltanto dall’arrivo improvviso di un’auto. È il grave episodio avvenuto la sera del 19 marzo scorso a Gallarate, per il quale la Polizia di Stato ha arrestato due minorenni, ora sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano al termine dell’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate, che sono riusciti a identificare i giovani ritenuti coinvolti nell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallarate, accerchiato e minacciato con un coltello: arrestati due minorenni

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