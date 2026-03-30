Il 17 marzo, la Polizia Ferroviaria di Lucca ha arrestato due minorenni con l’accusa di aver messo a segno una rapina con un coltello su un treno regionale. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un tentativo di furto e hanno fermato i giovani poco dopo l’accaduto. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire i dettagli della vicenda.

Lucca, 30 marzo 2026 – Due minorenni sono stati arrestati il 17 marzo dalla Polizia Ferroviaria di Lucca con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di armi. Il fatto è avvenuto a bordo di un treno regionale sulla tratta Viareggio–Lucca, ai danni di un altro ragazzo minorenne. Tragedia a Lammari, soccorso un uomo in arresto cardiaco. Muore poco dopo l’incidente La ricostruzione dei fatti . Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 12 i due giovani si sono avvicinati alla vittima e, dopo essersi seduti accanto a lui in modo da impedirgli ogni possibilità di fuga, hanno iniziato a chiedergli con insistenza denaro e oggetti personali. Durante l’azione avrebbero mostrato un coltello, inducendo il ragazzo, spaventato, a consegnare i propri effetti personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina con coltello su treno regionale: arrestati due minorenni

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