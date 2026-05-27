Arona difende una donna dagli insulti razzisti | giovane colpito con una testata
Un giovane è stato colpito con una testata durante un episodio di aggressione avvenuto nel centro di Arona domenica pomeriggio. L’uomo aveva cercato di difendere una donna da insulti razzisti e discriminatorii. La vittima è stata colpita dopo aver cercato di intervenire. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato indagini sull’accaduto.
Un ragazzo è stato aggredito domenica pomeriggio nel centro di Arona, dopo essere intervenuto in difesa di una donna presa di mira da frasi discriminatorie e razziste. Il giovane, impiegato in un noto locale della zona, ha riportato la frattura del setto nasale dopo essere stato colpito con una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Arona, difende una donna dagli insulti razzisti: 17enne colpito con una testata in piazza del PopoloUn ragazzo di 17 anni è stato colpito con una testata in piazza del Popolo ad Arona domenica pomeriggio.
Dagli insulti social all'agguato nell'androne: condannato stalker, fine di un incubo per una donna di SanteramoUn uomo è stato condannato per aver perseguitato una donna di Santeramo, con comportamenti che sono durati quasi due anni e sono iniziati nel 2018.