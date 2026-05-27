Arona difende una donna dagli insulti razzisti | giovane colpito con una testata

Notizia in breve

Un giovane è stato colpito con una testata durante un episodio di aggressione avvenuto nel centro di Arona domenica pomeriggio. L’uomo aveva cercato di difendere una donna da insulti razzisti e discriminatorii. La vittima è stata colpita dopo aver cercato di intervenire. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato indagini sull’accaduto.