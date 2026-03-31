Un uomo è stato condannato per aver perseguitato una donna di Santeramo, con comportamenti che sono durati quasi due anni e sono iniziati nel 2018. Le condotte includono insulti sui social network e un’aggressione avvenuta nell’androne di un edificio nel luglio 2020. L’episodio di violenza fisica rappresenta la conclusione di un periodo di atti persecutori che si sono protratti nel tempo.

La Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e otto mesi per un uomo che ha perseguitato una donna di cui si era invaghito, tra minacce e violenze Quasi due anni di atti persecutori, iniziati nel 2018 e proseguiti fino al luglio 2020, culminati in preoccupanti episodi di violenza fisica. È il dramma vissuto da una donna di Santeramo in Colle, il cui stalker è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari. I fatti delineano il quadro di una relazione extraconiugale che si era trasformata in una vera e propria prigionia psicologica e fisica per la vittima, una donna che lavorava come badante presso una signora. La condotta dell'uomo si è manifestata inizialmente attraverso un controllo asfissiante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Dagli insulti social all'agguato nell'androne: condannato stalker, fine di un incubo per una donna di Santeramo

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