Arona difende una donna dagli insulti razzisti | 17enne colpito con una testata in piazza del Popolo
Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una testata in piazza del Popolo ad Arona domenica pomeriggio. L'aggressione è avvenuta dopo che il giovane aveva cercato di difendere una donna da insulti razzisti rivoltile. La vittima dell'attacco è stata colpita mentre interveniva in sua difesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.
Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito domenica pomeriggio nel centro di Arona, in Piazza del Popolo, dopo essere intervenuto in difesa di una donna presa di mira da frasi discriminatorie e razziste. Il giovane, impiegato in un noto locale della zona, ha riportato la frattura del setto nasale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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