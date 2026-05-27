Arona difende una donna dagli insulti razzisti | 17enne colpito con una testata in piazza del Popolo

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una testata in piazza del Popolo ad Arona domenica pomeriggio. L'aggressione è avvenuta dopo che il giovane aveva cercato di difendere una donna da insulti razzisti rivoltile. La vittima dell'attacco è stata colpita mentre interveniva in sua difesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.