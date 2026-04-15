I pugni del pugile 17enne | l’omicidio ripreso da un video La difesa | Ho reagito a una testata

Un video registrato in piazza a Massa mostra l’aggressione avvenuta domenica notte, che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. Il giovane di 17 anni, fermato con l’accusa di omicidio, appare nel filmato mentre sfodera un pugno che potrebbe aver causato la sua caduta. La difesa del ragazzo sostiene che abbia reagito a una testata, ma i dettagli della registrazione sono ora al vaglio delle indagini.

Massa, 15 aprile 2026 – C’è un video che porta chiarezza nella mortale aggressione di Massa. Il 17enne fermato per l’omicidio avrebbe sferrato il pugno che potrebbe aver fatto crollare a terra Giacomo Bongiorni, carpentiere di 47 anni, morto domenica all’1 e 21 in piazza Palma a Massa. Il colpo sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sicurezza del Comune. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacafiaccolata-massa-giacomo-bongiorni-diretta-tneuehcb Giacomo Bongiorni morto fb Le immagini delle telecamere. Le immagini non riportano solo l’ aggressione al cognato, ma la sequenza di colpi sferrata a Bongiorni davanti al figlio di 11 anni....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I pugni del pugile 17enne: l’omicidio ripreso da un video. La difesa: “Ho reagito a una testata” Omicidio Bongiorni, il passato da pugile del 17enne: ‘Ho preso una testata’, la palestra interviene e pubblica una fotoLa passione del 17enne per il pugilato Nel caso dell’omicidio Giacomo Bongiorni, che da giorni occupa le cronache, emerge un elemento che riporta... Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata"