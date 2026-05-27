In una giornata calda a Parigi, Arnaldi ha dominato il match contro Griekspoor. Nel secondo set, il tennista italiano ha mostrato maggiore resistenza alle alte temperature, mantenendo il ritmo. Griekspoor ha commesso un errore tattico che ha consentito ad Arnaldi di allungare il punteggio. La partita si è conclusa con Arnaldi avanti, mentre Griekspoor ha faticato a trovare soluzioni efficaci contro il caldo e l’avversario.

? Punti chiave Come farà Arnaldi a gestire il caldo estremo nel secondo set?. Quale errore tattico di Griekspoor ha permesso il vantaggio dell'azzurro?. Come influirà la gestione della fatica fisica sul ritmo del match?. Perché la precisione del rovescio di Arnaldi sta bloccando l'olandese?.? In Breve Temperature tra i 32 e i 33 gradi sul campo 7 di Parigi.. Griekspoor ha pareggiato il punteggio sul 5-5 dopo il vantaggio azzurro.. Il tiebreak del primo set si è concluso sul punteggio di 6-6.. Arnaldi ha sfruttato un doppio fallo di Griekspoor nel tiebreak decisivo.. Matteo Arnaldi prende il comando nel primo set contro Tallon Griekspoor sul campo 7 di Parigi, con un punteggio che vede l’azzurro in vantaggio dopo un tiebreak combattuto sotto un sole intenso tra i 32 e i 33 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arnaldi domina sotto il sole di Parigi: Griekspoor è in difficoltà

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