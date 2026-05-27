I Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nella provincia di Avellino, con l’obiettivo di contrastare la criminalità comune e predatoria. Durante le operazioni sono stati deferiti alcune persone, comminate sanzioni e adottate misure di prevenzione. Le attività sono state mirate a verificare il rispetto delle norme e a garantire la sicurezza pubblica nella zona. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle località interessate.

Controlli straordinari dei Carabinieri in provincia di Avellino: deferimenti, sanzioni e misure di prevenzione nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità comune e predatoria.. In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ariano Irpino (AV): Servizi straordinari da parte dei Carabinieri

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