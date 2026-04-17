Ariano Irpino l' incontro dei Carabinieri con gli studenti della scuola primaria San Francesco Saverio

Ariano Irpino ha visto recentemente un incontro tra i Carabinieri e gli studenti della scuola primaria

In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione “Insieme si può” per l’iniziativa artistica “Colorando”.Il percorso di “Colorando”, progetto formativo promosso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Ariano Irpino, controlli dei Carabinieri: denunce per guida alterata, droga e fogli di viaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Bullismo e cyberbullismo, incontro dei Carabinieri con gli studenti di RoccaforzataTarantini Time QuotidianoGli studenti dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”, plesso Parini di Roccaforzata, hanno partecipato a un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano Irpino; Ariano: riqualificazione del museo della ceramica e dell'ex ospedale San Giacomo; Salute della donna: all'ospedale bollino rosa di Ariano l'(H)Open Week; Luoghi di lavoro che promuovono salute. L’Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della Campania.

Ariano Irpino, iniziativa artistica Colorando Carabinieri e alunni insieme per Legalità e AmbienteNella giornata di ieri, si è tenuto un incontro presso la Scuola Primaria Paritaria San Francesco Saverio di Ariano Irpino, alla presenza del Presidente ... napolivillage.com

Ariano Irpino, focus su reumatologia e innovazione: torna l’evento formativoGiornate Reumatologiche Irpine: ad Ariano la terza edizione dell’evento formativo tra innovazione terapeutica e nuove frontiere digitali. Venerdì 17 e sabato 18 aprile, presso l’Aula Multimediale dell ... irpiniaoggi.it

Ariano Irpino, “Colorando” e piantumazione della talea dell’“albero di Falcone”: Carabinieri e studenti per legalità e ambiente #arianoirpino #Carabinieri #Falcone - facebook.com facebook