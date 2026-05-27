Aria malsana e fumo nero | l' incubo dei roghi tossici stringe d' assedio Casal Bertone
A Casal Bertone, vicino al Tronchetto dell’A24, si sente da settimane l’odore di plastica bruciata. La zona è interessata da incendi di rifiuti tossici, spesso accompagnati da fumo nero che si alza nell’aria. Durante i periodi caldi, questi roghi si ripetono ciclicamente, causando un inquinamento acuto dell’aria e creando un clima di emergenza tra i residenti.
Un fenomeno che si presenta ciclicamente, specialmente con l’arrivo dei primi caldi. Chi vive a Casal Bertone, specialmente chi si trova a ridosso del Tronchetto dell’A24, sente ormai da tempo odore di plastica bruciata, proveniente in particolare da una zona adiacente a via degli Orti di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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