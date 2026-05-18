A Casal Bertone torna lo spettacolo teatrale Voce del Verbo… Parlare, interpretato da undici giovani attori della compagnia I Mini Meddi’s Theatre. L’evento prevede la messa in scena di una rappresentazione teatrale rivolta al pubblico, portata in scena da un cast di attori emergenti. La rappresentazione si svolgerà in un teatro della zona, offrendo l’opportunità di assistere a uno spettacolo interpretato da giovani artisti. La produzione rende visibile il lavoro di una compagnia teatrale composta da attori in formazione.

Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale Voce del Verbo. Parlare, interpretato dagli undici giovanissimi attori della compagnia I Mini Meddi’s Theatre. Dove e Quando: Presso il Centro Culturale Benedetto XVI (Salone parrocchiale Santa Maria Consolatrice, quartiere Casal Bertone), domenica 7 giugno 2026 alle ore 17:00. Perché: Un’occasione per riflettere su tematiche di forte attualità sociale, come la perdita di senso nella comunicazione contemporanea, affrontate con l’energia e la genuinità tipiche dell’infanzia. L’universo teatrale capitolino si prepara ad accogliere un evento che unisce la freschezza dell’infanzia alla profonda riflessione su temi di stringente attualità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Voce del Verbo… Parlare torna a Casal Bertone

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