Arezzo spray nel condotto della scuola | 10 studenti intossicati

Notizia in breve

Arezzo, dieci studenti sono stati intossicati dopo che uno spray è stato spruzzato nel condotto di una scuola. Le autorità hanno avviato indagini per capire come lo spray si sia diffuso così velocemente attraverso i condotti. Non sono state rese note le modalità precise dell’azione o eventuali sospetti. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali responsabili individuati o motivazioni dietro l’accaduto.