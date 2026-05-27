Arezzo spray nel condotto della scuola | 10 studenti intossicati
Arezzo, dieci studenti sono stati intossicati dopo che uno spray è stato spruzzato nel condotto di una scuola. Le autorità hanno avviato indagini per capire come lo spray si sia diffuso così velocemente attraverso i condotti. Non sono state rese note le modalità precise dell’azione o eventuali sospetti. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali responsabili individuati o motivazioni dietro l’accaduto.
? Domande chiave Come ha fatto lo spray a diffondersi così rapidamente nei condotti?. Chi è il presunto responsabile individuato dalle autorità?. Perché si parla di un tentativo di emulazione di un precedente attacco?. Quali misure adotterà la Prefettura per proteggere le altre scuole?.? In Breve Presunto responsabile individuato dopo l'atto vandalico nel sistema di ventilazione.. Secondo episodio simile avvenuto nell'istituto solo una settimana fa.. Clara Tortorelli annuncia provvedimenti netti per l'interruzione del pubblico servizio.. Prefetto Clemente Di Nuzzo convoca riunione per il 27 maggio.. Dieci studenti sono stati soccorsi dal 118 stamattina presso l’istituto superiore Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dopo che una bomboletta spray al peperoncino è stata azionata all’interno di un aeratore della scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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