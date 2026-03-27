A Milano, in una scuola di via Fratelli Zoia, alcuni studenti sono stati intossicati dopo l'uso di uno spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco con gli specialisti per gestire la situazione. Sono state condotte le prime verifiche e portate via alcune persone per controlli medici. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Intorno alle 9.45 di venerdì, in via Fratelli Zoia 130, le lezioni sono state bruscamente interrotte da quello che appare come l’ennesimo gesto sconsiderato: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, scatenando il panico tra i presenti. La chiamata d’emergenza è scattata immediatamente dopo che diversi ragazzi hanno iniziato ad accusare forti bruciori agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tempestivamente tre squadre di soccorso con ambulanze e autoinfermieristica. Il bilancio attuale parla di quattro studenti di 17 anni medicati sul posto dal personale sanitario. Sembra che per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale, ma la paura tra i compagni e il personale scolastico è stata molta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati

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