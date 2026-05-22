Allarme spray urticante in un istituto scolastico ad Arezzo | venti studenti intossicati tre al pronto soccorso

Una giornata di preoccupazione si è verificata in un liceo di Arezzo, dove nella mattinata è stato spruzzato uno spray irritante all’interno dell’edificio scolastico. Venti studenti hanno riportato irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie, e tre di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha causato disagio tra gli studenti e il personale presente nella scuola. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

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