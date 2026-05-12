Marco Donati | Oro Arezzo è un presidio economico non solo un evento

Durante la 45ª edizione di Oro Arezzo, un candidato sindaco per la Coalizione Civica ha passato alcune ore con gli operatori del settore nella città di Arezzo. In quell’occasione, ha ascoltato direttamente le loro preoccupazioni, sottolineando che l’evento rappresenta più di una fiera: si tratta di un presidio economico importante per la zona. Le parole sono state riferite in un contesto di confronto diretto con i professionisti del settore.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Nei giorni scors i Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha trascorso, in occasione della 45° edizione di Oro Arezzo, qualche ora fianco degli operatori del settore, raccogliendo direttamente le loro preoccupazioni. “Ho ritenuto doveroso essere a fianco di chi lavora in questo momento complesso - sottolinea Marco Donati -. Ho ascoltato imprenditori preoccupati per l’andamento del prezzo dell’oro, per i dazi, per i conflitti internazionali in corso, per il costo dell’energia. E ho sentito più volte la frustrazione per le difficoltà logistiche che impediscono a molti buyer di raggiungere Arezzo Fiere”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Donati: “Oro Arezzo è un presidio economico, non solo un evento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Evento pubblico organizzato dalla lista "Più Arezzo" con il candidato sindaco Marco DonatiArezzo, 23 marzo 2026 – Come far ripartire davvero l'economia aretina? Quali sono le ricette concrete per creare lavoro e sostenere le imprese... Azione Arezzo: “Parte la corsa elettorale per Marco Donati sindaco”Arezzo, 11 aprile 2026 – Martedì 7 aprile, presso una piazza Risorgimento piena di pubblico, è stata inaugurata ufficialmente la campagna elettorale... Argomenti più discussi: Amministrative. Si presenta la lista Azione, al fianco di Marco Donati; VIDEO | Azione al fianco di Marco Donati, ecco i candidati al consiglio comunale di Arezzo; Marco Donati presenta il suo programma alla Borsa Merci; La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo, a sostegno della candidatura civica di Marco Donati Sindaco. Marco Donati incontra la città, tanti gli appuntamenti in agenda per il candidato a sindacoIl programma degli incontri: Scout Agesci, i cittadini di Patrignone, Ceciliano, San Giuliano e San Polo. Mercoledì 13 maggio i commerciant ... lanazione.it