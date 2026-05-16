Caneschi la prima linea Pd | Le destre dei soliti noti Vinceremo al ballottaggio anche con i voti di Donati

Caneschi, già a parlare di "Ghinelli ter" e dei soliti noti a destra prima del voto? "Basta guardare i loro candidati principali - sferza Alessandro, consigliere uscente e candidato in pole nella "testa di lista" Pd -: solo due ricambi, il resto degli assessori tutti in lista. Totale continuità, peraltro, segnalo, certificata pure dal ministro Pichetto Fratin in visita ad Arezzo. Nessuna novità via, nonostante Comanducci e la sua spalla destra cerchino di dissociarsi, anche in modo confusionario, dalle scelte strategiche prese quando sedevano in giunta". Per caso ha in mente gli evergreen di via Filzi e Fiorentina? "Su via Filzi già l’ex comandante Cecchini parlava di area inidonea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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