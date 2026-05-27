L'Archivio di Stato di Milano si prepara a una riqualificazione grazie a fondi Pnrr e investimenti privati. Attualmente, l'istituto custodisce circa 50 chilometri di documenti cartacei, come spiega il direttore, che assumeranno un nuovo assetto a partire dal 2024. La riqualificazione punta a migliorare gli spazi e le strutture per conservare e valorizzare il patrimonio archivistico.

Ci sono luoghi in cui le ricchezze si misurano in chilometri di documenti: "Qui abbiamo 50 km cartacei - spiega Stefano Leardi, dal 2024 direttore dell'Archivio di Stato di Milano -. La nuova Cittadella degli Archivi ne contiene 200. Certo, però, che non è solo la quantità che conta, ma la qualità". Siamo in via Senato, nell'Archivio di Stato, in occasione della presentazione dell'intervento di valorizzazione finanziato dal PNRR (un milione e 400mila euro), dal Gruppo La Gioia Collaction (1 milione di euro), sponsor privati e interventi pubblici per valorizzare le facciate storiche e la fruibilità, insomma per rendere, entro il 2027, l'Archivio un luogo di cultura più funzionale, accessibile e aperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Archivio di Stato, via alla riqualificazione con fondi Pnrr e privati

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