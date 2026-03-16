Santa Sofia lavori alla farmacia comunale | con i fondi del Pnrr ampliati i servizi di telemedicina e acquistati nuovi arredi

A Santa Sofia sono iniziati i lavori alla farmacia comunale, con l’obiettivo di ampliare i servizi di telemedicina e di acquistare nuovi arredi grazie ai fondi del Pnrr. Questi investimenti riguardano principalmente le farmacie rurali in comuni o centri con meno di 5.000 abitanti, che stanno vivendo una fase di rinnovamento per migliorare l’assistenza sanitaria di prossimità.

Grazie ai finanziamenti del Pnrr, le farmacie rurali situate nei comuni o nei centri con meno di 5.000 abitanti stanno vivendo una profonda trasformazione, evolvendo in veri e propri presidi sanitari di prossimità. L’obiettivo del progetto è abbattere le distanze e garantire ai residenti delle aree più marginalizzate un accesso rapido e qualificato a prestazioni che, solitamente, richiederebbero spostamenti verso i centri ospedalieri. “Dopo la partecipazione al bando Pnrr e l'ottenimento di un contributo di oltre 32 mila euro a cui si aggiungono circa 19.500 euro di risorse di bilancio, il Comune di Santa Sofia proprio in questi giorni... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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