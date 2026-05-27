Arbitropoli nuove denunce | cinque arbitri dismessi in Serie A

Cinque arbitri sono stati sospesi in Serie A, portando a un ampliamento dello scandalo legato a Arbitropoli. La denuncia è stata presentata alla Procura Federale e al pubblico ministero di Milano, seguendo le indagini sulla vicenda. La sezione Aia de L’Aquila ha segnalato i casi, mentre le autorità giudiziarie proseguono con le verifiche. La notizia si aggiunge alle precedenti denunce relative a presunte irregolarità nel settore arbitrale.

Si allarga lo scandalo dopo la denuncia del presidente della sezione Aia de L’Aquila alla Procura Federale e al PM Ascione Nuovo scandalo arbitrale e nuovo esposto alla Procura di Milano che segue la vicenda Arbitropoli. Cinque arbitri sono stati dismessi dall’ AIA e non dirigeranno più gare di Serie A e di Serie B. Tra questi anche un paio di nomi importanti, a cominciare da Rosario Abisso. Il fischietto palermitano quest’anno si è contraddistinto per la gaffe in Lecce-Verona ed i clamorosi errori in Como-Bologna e Cremonese-Bologna. Arbitropoli, si allarga lo scandalo – Grafica Calciomercato.it Dalla prossima stagione potrà comunque continuare a essere designato al Var. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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CASO ROCCHI: RISCHIO VAROPOLI

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