Un ex calciatore ha commentato la situazione attuale, sostenendo che le controversie derivano da arbitri in pensione che cercano vendetta. Ha aggiunto di percepire un atteggiamento di ostilità particolarmente marcato nei confronti di alcune squadre. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni che circondano le decisioni arbitrali e le relazioni tra gli ex arbitri e il mondo del calcio.

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovan: «Tutto nasce da arbitri dismessi che si vendicano. Vedo un accanimento particolare»

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