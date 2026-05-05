Arbitri il sistema sotto inchiesta qual era la contropartita? Arrivano nuove denunce e ora saranno convocati gli esponenti della Lega Calcio

Nell’ambito di un’indagine della Procura di Milano, si stanno approfondendo le modalità di funzionamento del sistema arbitrale e le eventuali contropartite ricevute. Sono state presentate nuove denunce e sono stati convocati gli esponenti della Lega Calcio come testimoni. Tra le persone chiamate a rendere testimonianza ci sono anche alcuni arbitri e figure coinvolte nella gestione delle partite. La Procura sta raccogliendo elementi per chiarire i fatti.

Milano, 5 maggio 2026 – Tra i testimoni che verranno ascoltati, nell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta frode sportiva che ha portato all’autosospensione dell’indagato designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, ci sono alcuni esponenti della Lega Calcio, di cui fanno parte anche rappresentanti dei club. E poi Giorgio Schenone (non indagato), club referee manager dell’Inter, figura operativa che tiene i rapporti con i direttori di gara in occasione delle partite: potrebbe essere quel “Giorgio” a cui fanno riferimento in un’intercettazione Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, anche lui indagato. epa12918519 (FILE) - Italian referee Gianluca Rocchi gestures during the FIFA World Cup 2018 round of 16 soccer match between Brazil and Mexico in Samara, Russia, 02 July 2018 (reissued 28 April 2026).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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