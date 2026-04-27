Inchiesta arbitri Ravezzani | Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata E se finisse in nulla?

Da internews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine sugli arbitri coinvolge alcune ipotesi riguardanti presunte scelte di arbitri da parte di un club di calcio, anche se quest’ultimo non risulta essere indagato. Le autorità investigative stanno esaminando diverse situazioni senza aver ancora formulato accuse ufficiali. La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza delle decisioni arbitrali. La procedura giudiziaria prosegue senza ulteriori sviluppi pubblici o conferme ufficiali.

Inter News 24 . Il panorama calcistico italiano è scosso da una profonda  incertezza  a causa della recente inchiesta arbitri della Procura di Milano. Le notizie che si susseguono hanno generato una notevole  confusione  mediatica, alimentando dibattiti. Un tema estremamente delicato che, nelle ultime ore, ha visto citata anche l ‘Inter. L’Analisi di Fabio Ravezzani su X. Sulla questione è intervenuto  Fabio Ravezzani che ha utilizzato il suo  profilo ufficiale X   per condividere alcune riflessioni cruciali. Secondo il giornalista milanese, è necessario approcciarsi alla vicenda con estrema cautela, evitando facili allarmismi che potrebbero danneggiare l’immagine della  Beneamata.🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inchiesta arbitri, Ravezzani: «Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata. E se finisse in nulla?»

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