Le autorità tedesche stanno conducendo indagini in vari livelli di governo riguardo all'assistente della Salis. Le verifiche sono in corso e coinvolgono anche figure di alto rango. La notizia è stata confermata ufficialmente, dopo le anticipazioni pubblicate in precedenza da un quotidiano italiano. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui risultati o sui soggetti coinvolti.

Arrivano le prime conferme direttamente dalla Germania dopo le anticipazioni de Il Giornale in cui veniva delineato il perimetro in cui Ilaria Salis e i suoi compagni avrebbero agito a Budapest nel febbraio del 2023 e in cui si spiegava che ci potesse essere un’indagine a suo carico proprio da parte del Paese guidato da Merz, non solo nell’Ungheria di Orban. A parlarne ieri sera in diretta da Lilli Gruber è stato il direttore del settimanale tedesco Die Zeit, Giovanni di Lorenzo: “Ci sono delle indagini in corso in Germania, anche a livello molto alto, non solo contro di lei, ma per un gruppo di persone, e per quello che sappiamo anche in Ungheria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Indagini in corso anche a livello alto". La conferma: la Germania si muove sull'assistente della Salis

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