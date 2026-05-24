Come funziona il pellegrinaggio alla Mecca che quest’anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita

Da open.online 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quest’anno, tra l’8 e il 12 del mese di dh’ul-?ijja, si svolgerà il pellegrinaggio alla Mecca, attirando circa 1,6 milioni di fedeli. La cerimonia si svolge nel rispetto delle regole religiose e delle normative sanitarie vigenti. I pellegrini si recano alla Kaaba, compiono rituali come il circolo intorno alla Kaaba e la corsa tra le colline di Safa e Marwah. La partecipazione è limitata e regolamentata per motivi di sicurezza e di salute pubblica.

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Anche quest’anno si avvicina la data di inizio del pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, che si svolgerà tra l’8° e il 12° giorno dell’ultimo mese del calendario islamico: il mese di dh?’l-?ijja, cominciato il 19 maggio. Dal 25 al 29 maggio, i fedeli musulmani saranno impegnati in rituali e preghiere molto sacri, dalla circumambulazione della Kaaba fino al Giorno del Sacrificio. 1,6 milioni di fedeli hanno raggiunto da giorni la città saudita, diretti verso Al-Masj?d al-?ar?m, la grande moschea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Islamic Quotes and Muslim News (@islamify) Il valore della Mecca per i musulmani. Il pellegrinaggio musulmano, chiamato hajj, è inscindibile da Mecca, luogo in cui è nato il Profeta, ed è il quinto pilastro dell’ islam. 🔗 Leggi su Open.online

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