Oltre 1,6 milioni di pellegrini musulmani si sono radunati a La Mecca in Arabia Saudita in vista dell’Hajj di quest’anno. L’afflusso di persone ha portato a un incremento delle attività e delle misure di sicurezza nella città sacra, che ogni anno ospita milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo. La presenza di così tanti pellegrini si registra in un periodo di intensa attenzione da parte delle autorità locali, che monitorano attentamente gli spostamenti e le condizioni di salute dei partecipanti.

Oltre 1,6 milioni di pellegrini musulmani sono giunti a La Mecca, in Arabia Saudita, in vista del pellegrinaggio dell’ Hajj di quest’anno. Fedeli provenienti da tutto il mondo si sono radunati nella città più sacra dell’ Islam, in un contesto caratterizzato da conflitti regionali e da restrizioni più severe volte a prevenire il sovraffollamento. Le autorità hanno rafforzato la sicurezza e messo in atto misure di controllo della folla a seguito della mortale ondata di caldo dello scorso anno. Sono state inoltre applicate norme sui permessi per impedire ai pellegrini non autorizzati di entrare alla Mecca durante il pellegrinaggio annuale. L’Hajj, uno dei cinque pilastri dell’Islam, è un obbligo da compiere una volta nella vita per i musulmani che ne hanno la capacità fisica e finanziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arabia Saudita, più di un milione e mezzo di pellegrini si riversa a La Mecca

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Dari Zaman Nabi Sampai Hari Ini, Begini Perjalanan Masjidil Haram

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