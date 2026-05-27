Apt Sondalo rinnova il suo consiglio direttivo nel segno della continuità

Apt Sondalo ha approvato il bilancio associativo e rinnovato il consiglio direttivo durante l’assemblea di fine aprile. La riunione ha visto la conferma della continuità e l’ingresso di nuove energie nel team, con l’obiettivo di guardare al futuro del territorio. Il nuovo consiglio guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.

Continuità, partecipazione e nuove energie per guardare al futuro del territorio. A fine aprile si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria 2026 dei soci di Apt Sondalo, durante la quale sono stati approvati il bilancio associativo e nominato il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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