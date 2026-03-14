Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTS

Davide Ghinolfi, attualmente direttore facente funzione dell’unità operativa di chirurgia epatica, è stato eletto nel consiglio direttivo della ILTS. La nomina è stata annunciata durante l’ultima assemblea dell’organizzazione internazionale dedicata alle malattie del fegato. Ghinolfi fa ora parte di un gruppo di professionisti che si occupa di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle patologie epatiche.

PISA Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato nominato nel Consiglio direttivo della ILTS (International Liver Transplantation Society), la più importante società scientifica nell’ambito del trapianto di fegato che raccoglie migliaia di professionisti fra chirurghi, anestesisti, epatologi e radiologi da tutto il mondo. La nomina gli è stata conferita durante la recente consensus organizzata dalla Società a Washington DC dove Davide Ghinolfi era stato invitato in qualità di team-lead nell’ambito delle perfusioni ex-situ dell’organo. "Questo incarico - dichiara - permetterà all’Aoup di avere un ruolo di primo piano nel promuovere le linee di indirizzo che verranno poi applicate in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTS Articoli correlati International Women’s Association of Modena, eletto il nuovo consiglio direttivoUna comunità di donne che supporta le donne: l’International Women’s Association of Modena (IWA Modena) continua a crescere e a rinnovarsi. Leggi anche: Università, il docente Donato A. Grasso eletto nel Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana Una raccolta di contenuti su Ghinolfi eletto Discussioni sull' argomento Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTS; Tumore al pancreas, il nemico silenzioso. Casi in aumento, la svolta può arrivare dalla diagnosi precoce; Moda e comunicazione, 64 progetti di laurea a Villa Crastan. Davide Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della International Liver Transplantation SocietyPisa, 13 marzo 2026 - Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aou pisana, è stato nominato nel Consiglio direttivo della IL ... insalutenews.it