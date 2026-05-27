Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita mentre pedalava in bicicletta lungo via del Genio Civile. L’incidente è avvenuto quando un’auto condotta da una donna l’ha investita. La strada è stata teatro di altri incidenti in passato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La piccola stava pedalando lungo via del Genio Civile quando è stata travolta da un’auto guidata da una donna. Inutili i soccorsi: sul posto anche l’eliambulanza. Una tragedia che ha sconvolto Aprilia e che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona già teatro di altri incidenti. Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il drammatico incidente è avvenuto lungo via del Genio Civile, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina. L’impatto si è verificato intorno alle 16 e fin dai primi istanti le condizioni della piccola sono apparse gravissime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Aprilia, bambina di 11 anni muore investita mentre era in bici: tragedia su una strada già segnata da altri incidenti

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