Torino investita dal padre mentre fa manovra | muore una bambina di due anni

Una bambina di due anni è deceduta dopo essere stata investita dal padre mentre faceva manovra. Secondo quanto ricostruito, la piccola avrebbe scappato dalla custodia dei genitori. La corsa in ospedale non ha evitato il tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora al centro di verifiche ufficiali.

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