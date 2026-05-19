Torino investita dal padre mentre fa manovra | muore una bambina di due anni
Una bambina di due anni è deceduta dopo essere stata investita dal padre mentre faceva manovra. Secondo quanto ricostruito, la piccola avrebbe scappato dalla custodia dei genitori. La corsa in ospedale non ha evitato il tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora al centro di verifiche ufficiali.
Una bambina di due anni è morta a Bollengo del Canavese (Torino), dopo essere stata investita dall'auto del padre, che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione la piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo, sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. Il padre non l'avrebbe vista e l'avrebbe investita accidentalmente. Poi l'avrebbe immediatamente soccorsa e portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tragedia a Bollengo: bambina di 2 anni muore investita durante una manovra dall'auto del padre
Saveria Doldo investita dal camion in manovra: la mamma di due figli muore nell'incidente sul lavoro a 42 anniTEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Infortunio mortale sul lavoro a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza: è accaduto poco dopo la mezzanotte di lunedì 2...
Bollegno, bimba di 2 anni muore investita da auto del padre nel cortile di casaUna tragedia improvvisa, consumata in un luogo familiare e apparentemente più sicuro: il cortile dell'abitazione di famiglia. A Bollegno, alle porte di Ivrea, nel Torinese, una bambina di due anni è s ... tg24.sky.it
Bambina di 2 anni muore investita dall'auto del padre nel cortile di casa: la tragedia a Bollengo, nel TorineseL'incidente in via del Castello, nel cuore del paese. L'uomo stava facendo manovra nel cortile dell'abitazione ... torino.corriere.it