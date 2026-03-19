Una insegnante di 45 anni è deceduta dopo essere stata investita da due veicoli lungo via Nazionale ad Angri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, secondo le prime informazioni, la donna è stata colpita mentre attraversava la strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una tragedia ha scosso la comunità locale. Una insegnante di 45 anni è morta dopo essere stata investita da due auto lungo via Nazionale. La donna, rimasta gravemente ferita nell’impatto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è deceduta dopo circa 24 ore di agonia. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la 45enne sarebbe stata investita inizialmente da una vettura e, subito dopo, da una seconda auto sopraggiunta, che l’avrebbe trascinata per diversi metri. Il doppio impatto avrebbe provocato ferite gravissime, rivelatesi poi fatali nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Angri, insegnante di 45 anni muore dopo essere stata investita da due auto

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