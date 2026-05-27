? Domande chiave Come può la cucina ottenere sapidità senza usare il sale?. Quali otto varietà di alghe sostituiscono il condimento tradizionale?. Come si crea un equilibrio tra i sapori di Napoli e Tokyo?. Perché lo chef usa fino a quindici spezie invisibili nei piatti?.? In Breve Uso di otto varietà di alghe e fino a quindici spezie per ogni piatto.. Collaborazione con Frantoio Muraglia per gli oli aromatici Dark, Red e Gold.. Esperienze internazionali dello chef tra Tokyo, Londra e Mumbai influenzano il metodo.. Filosofia zero spreco trasforma carapaci e baccelli in nuovi elementi gastronomici.. A Roma, nel cuore pulsante del Pantheon Iconic Rome Hotel, Francesco Apreda propone una rivoluzione silenziosa che non cerca l’impatto visivo ma la profondità del gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apreda a Roma: la rivoluzione senza sale che usa le alghe

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