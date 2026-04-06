Cancro nei giovani | negli USA il rischio di morte per tumore sale fino al 250% senza assicurazione privata

Uno studio basato su circa 470.000 giovani negli Stati Uniti ha analizzato il rischio di morte legato ai tumori. I ricercatori hanno riscontrato che la mancanza di un'assicurazione sanitaria privata può aumentare il rischio di decesso fino al 250 percento. Questi dati evidenziano una forte correlazione tra copertura assicurativa e sopravvivenza in presenza di diagnosi di cancro tra i giovani.