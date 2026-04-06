Cancro nei giovani | negli USA il rischio di morte per tumore sale fino al 250% senza assicurazione privata
Uno studio basato su circa 470.000 giovani negli Stati Uniti ha analizzato il rischio di morte legato ai tumori. I ricercatori hanno riscontrato che la mancanza di un'assicurazione sanitaria privata può aumentare il rischio di decesso fino al 250 percento. Questi dati evidenziano una forte correlazione tra copertura assicurativa e sopravvivenza in presenza di diagnosi di cancro tra i giovani.
Analizzando i dati di circa 470.000 giovani, gli scienziati hanno determinato che la presenza di un'assicurazione sanitaria privata negli USA fa una differenza enorme fra la vita e la morte per i giovani malati di cancro. Per certi tumori come il melanoma, lo stato assicurativo è associato a un rischio di morte inferiore fino al 250 percento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cancro al pancreas, la svolta spagnola che fa sperare: tripla terapia elimina il tumore nei topiUna notizia che potrebbe cambiare il corso della ricerca oncologica arriva dalla Spagna.
Mutazioni Brca1/2: studio italiano valuta il rischio tumore alla prostata negli uomini con familiarità al seno.Uno studio italiano innovativo, condotto dall'Irccs Istituto Clinico di Rozzano, in provincia di Milano, ha svelato una correlazione meno diretta del...
Temi più discussi: Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adulti; Cibi ultraprocessati e tumore del colon-retto: rischio aumentato nei giovani; Tumori in Italia: calano le nuove diagnosi? I dati; I numeri del cancro in Italia 2025 – di F. D’Amico.
Cancro: nei giovanissimi è frequente il ritardo della diagnosiUno studio condotto nel Regno Unito mette in evidenza come, nella popolazione giovanile/adolescenziale, la diagnosi di cancro subisca spesso un ritardo dalla comparsa dei sintomi. E questo ritardo è ... quotidianosanita.it
L'enigma early-onset: perché aumentano i tumori giovaniliPer molto tempo il cancro è stato considerato una malattia legata soprattutto all'invecchiamento. Oggi, però, i dati epidemiologici raccontano una storia più ... ilmattino.it
Cameron Suafoa lascia il rugby a soli 27 anni: «Il cancro è diventato terminale, non giocherò più» facebook
Dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini una raccolta fondi contro il cancro infantile x.com