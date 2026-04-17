Nella puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026, la finale è stata rinviata per permettere ai concorrenti di affrontare alcune prove, incluso il risveglio delle alghe. Lucia e Raul sono stati protagonisti di scontri, mentre Nicolò ha ricevuto commenti sul suo atteggiamento. Francesca Manzini è stata valutata senza motivazioni specifiche, in una puntata che ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti.

Roma, 17 aprile 2026 – Le pagelle della puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026 racconta, a differenza delle ultime edizioni del reality show di Canale 5, di un programma per nulla stanco. Anzi. Numerosi sono gli spunti che tengono banco. E questo già fa quasi gridare al miracolo. Nicolò Brigante, Lucia Ilardo e Raul Dumitras: voto Chissà se si accorgeranno. E parlo della fine del Grande Fratello Vip 2026. Perché è ormai evidente che il rinvio dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi è dettato dal tentativo di svegliare queste alghe spiruline. Con tutto il rispetto possibile per le suddette spiruline. La...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 17 aprile: la finale slitta per far svegliare le alghe Nicolò, Lucia a Raul. Francesca Manzini imposta senza motivazione

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