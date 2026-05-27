Apre oggi a Milano una nuova Esselunga e non sarà il classico supermercato | Nuova esperienza di gusto

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano apre oggi un nuovo punto vendita Esselunga, che si distingue per offrire un’esperienza di gusto diversa dal solito supermercato. Lo store include sedie, tavolini e un’area dedicata alla cottura della pasta. L’inaugurazione prevede anche alcune novità rispetto ai format tradizionali, senza specificare ulteriori dettagli. La struttura rappresenta un’ulteriore apertura dell’azienda nel capoluogo lombardo.

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Sedie, tavolini e la pasta che cuoce. Esselunga inaugura a Milano un nuovo punto vendita. E annuncia novità.Mercoledì 27 maggio, in città aprirà al pubblico LaEsse con bistrot di piazza Risorgimento. Il negozio, come hanno annunciato dal marchio, sarà “un unicum nella proposta Esselunga che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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