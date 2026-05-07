Estetica parrucchiere e armocromia | a Milano apre una nuova profumeria Eb by Esselunga

A Milano, in zona Porta Vittoria, è stata inaugurata una nuova profumeria del marchio Eb, appartenente alla rete di beauty del gruppo Esselunga. Il negozio si trova all’interno di un supermercato di via Cena, che ha aperto un mese fa anche un bar. La nuova apertura comprende anche servizi di estetica, parrucchiere e armocromia, offrendo diverse soluzioni di bellezza. La presenza di questa profumeria si inserisce in un punto commerciale recentemente rinnovato.

A Milano ha aperto una nuova profumeria Eb, il marchio della rete di beauty del gruppo Esselunga. Il nuovo store si trova in zona Porta Vittoria, all'interno del supermercato di via Cena che proprio un mese fa ha inaugurato il Bar Atlantic. Si tratta del quarto negozio Eb a Milano e 24esimo in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La città di Bergamo apre le porte a una nuova clinica di medicina estetica Nel centro di Mestre c'è una nuova profumeria artisticaÈ iniziata nei giorni scorsi in via Rosa, a Mestre, l'attività della profumeria artistica Zephyr, fondata dal 29enne Marco Riccardi. Contenuti e approfondimenti Estetica, parrucchiere e armocromia: a Milano apre una nuova profumeria Eb by EsselungaNon solo prodotti da profumeria e beauty: nello store appena aperto sono disponibili numerosi servizi legati al benessere ... milanotoday.it Gli appuntamenti beauty da organizzare per iniziare il 2023 in bellezzaEsagerare con dolciumi e alcolici significa apportare all’organismo importanti quantità di zucchero, che in dosi eccessive favoriscono la glicazione. Si tratta di un processo ossidativo che rallenta i ... iodonna.it