A Manfredonia è stato inaugurato un nuovo negozio di abbigliamento femminile, chiamato Crazy Shop. Il punto vendita si trova in una zona centrale della città e propone una vasta gamma di capi destinati a un pubblico di donne interessate alla moda. L'apertura è avvenuta di recente e il negozio si presenta come un nuovo spazio dedicato allo stile femminile. La struttura si rivolge a clienti che cercano capi di abbigliamento aggiornati e alla moda.

Manfredonia si tinge di audacia e femminilità. Ha finalmente aperto le sue porte Crazy Shop, il nuovo punto di riferimento per l'abbigliamento donna che promette di rivoluzionare il guardaroba delle fashion addicted locali. Situato in Via Scaloria, 15, lo store non si propone semplicemente come un negozio di vestiti, ma come un vero e proprio manifesto di carattere. Crazy Shop si rivolge a una donna forte, che non ha paura di passare inosservata e che cerca outfit capaci di parlare di lei: audaci, femminili e assolutamente irresistibili. La filosofia del brand è chiara: vestirsi per farsi notare e lasciare il segno. Da Crazy Shop troverai nuovi arrivi ogni settimana, per creare look sempre al top e stare sempre un passo avanti alle tendenze, Stile senza compromessi con capi selezionati per chi vuole distinguersi con originalità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Apre Crazy Shop a Manfredonia: il nuovo punto di riferimento dell’abbigliamento donna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un nuovo punto di riferimento per il risparmio, la sindaca: "Si crede nelle potenzialità del nostro territorio"Lo scorso sabato è stata aperta una nuova sede di Mediolanum in piazza Matteotti a Santa Sofia.

Se n’è andata la segretaria Gemma, punto di riferimento dell’UteapÈ morta a 77 anni Gemma Auriemma, la segretaria che aveva rappresentato un punto di riferimento per l’Uteap.

Argomenti più discussi: Il Crazy Pizza apre a Savelletri: l'inaugurazione un giorno prima del previsto. Ma senza Flavio Briatore; Briatore ci riprova: Crazy Pizza apre a Savelletri in Puglia; Chiude Crazy Pizza di Briatore a Varazze: cosa apre al suo posto; Briatore investe in Puglia: a Savelletri il 22 maggio apre Crazy Pizza.

Aseju ni zttw High fashion ati Go crazy ti da x.com

Abbiamo avuto l'aggiornamento Go Fast, ora abbiamo bisogno dell'aggiornamento Go Crazy. reddit