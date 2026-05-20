Un nuovo punto di riferimento per il risparmio la sindaca | Si crede nelle potenzialità del nostro territorio

Lo scorso sabato è stata aperta una nuova sede di Mediolanum in piazza Matteotti a Santa Sofia. La sindaca ha dichiarato che l’apertura di questo presidio di servizi rappresenta un segnale importante per la comunità locale. La nuova struttura si inserisce in un’area interna e si propone come un punto di riferimento per il risparmio e i servizi finanziari. La presenza dell’istituto nel centro cittadino è vista come un segnale di fiducia nelle potenzialità del territorio.

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È stata inaugurata sabato scorso la nuova sede di Mediolanum in piazza Matteotti a Santa Sofia. “L’apertura di un nuovo presidio di servizi in un’area interna rappresenta un segnale di grande rilevanza per tutta la comunità locale - afferma la sindaca Ilaria Marianini -. Mantenere vivi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Balboni in visita al canile della Lega del cane: “Un punto di riferimento per il territorio”Il vicesindaco Balboni in visita al canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia a Ferrara, per verificare le condizioni della struttura e... La caccia all’ebreo è a un nuovo punto di non ritorno. Perché, diciamola tutta, la figura del cattivone col naso adunco è sempre stata il bersaglio perfetto su cui scaricare le pulsioni delle folle. Individuare un corpo estraneo, renderlo sacrificabile e consegnarl x.com Il nuovo controller di Steam sta diventando un punto di svolta per me. reddit A Chieti apre nuovo info point nel campus universitarioUn nuovo Info Point, pensato e realizzato per essere il punto di ascolto e di supporto dedicato agli studenti, ai futuri studenti e alle loro famiglie nonché ai visitatori che fruiscono dei servizi es ... ansa.it Euronics Siem apre a Trani un nuovo punto venditaEuronics Siem, leader nel settore dell'elettronica di consumo e Socio di Euronics Italia S.p.A., sabato 16 maggio inaugurerà un nuovo punto vendita a Trani, in Via Austria. Con questa apertura, l'inse ... traniviva.it