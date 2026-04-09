È morta a 77 anni Gemma Auriemma, la segretaria che aveva rappresentato un punto di riferimento per l’Uteap. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nelle comunità di Spinetoli, Pagliare del Tronto e Castel di Lama, dove era molto conosciuta. La notizia della sua dipartita ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che avevano collaborato con lei nel corso degli anni.

Le comunità di Spinetoli e Pagliare del Tronto e Castel di Lama sono profondamente colpite dalla scomparsa di Gemma Auriemma, venuta a mancare all’età di 77 anni. Per anni segretaria dell’Uteap – sezione Spinetoli-Pagliare, Gemma è stata molto più di una figura organizzativa: è stata un punto di riferimento umano, discreto e prezioso, per tutti coloro che hanno condiviso con lei attività, incontri e momenti di crescita culturale. Di lei resterà il ricordo di una persona calma, gentile, sempre a modo. Una presenza che non aveva bisogno di alzare la voce per farsi notare, ma che lasciava un segno profondo grazie alla sua educazione, alla sua disponibilità e a quella dolcezza che la rendeva speciale agli occhi di chiunque la incontrasse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Se n’è andata la segretaria Gemma, punto di riferimento dell’Uteap

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