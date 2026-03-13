Referendum giustizia Meloni lascia il Teatro Parenti con selfie con i fan

Dopo aver partecipato a un intervento al Teatro Parenti di Milano, la presidente del Consiglio ha salutato i sostenitori che la aspettavano all’uscita, scattando selfie con alcuni di loro. Poco dopo, si è diretta verso la propria auto per tornare a Roma. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all’evento o ai contenuti del suo intervento.

Al termine del suo intervento al Teatro Parenti, a Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato i sostenitori che la aspettavano all'uscita, prima di salire in macchina per tornare a Roma. La premier ha partecipato a un evento per il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. – "Io consiglio di non cadere nella trappola di chi dice 'non importa il merito, bisogna andare a votare no contro la Meloni'. Lo consiglio soprattutto a coloro che mi detestano perché non c'è alcuna possibilità che io mi dimetta in nessun caso. Io voglio arrivare alla fine della legislatura e voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro", ha detto dal palco Meloni.