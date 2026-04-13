Al Vinitaly viene inaugurato Cantina QN, uno spazio dedicato al settore vinicolo all’interno del Padiglione 1 dell’Emilia-Romagna. L’area ospiterà interviste e talk con i protagonisti del mondo del vino, approfondendo anche il tema della “tempesta perfetta” che sta attraversando il settore. L’evento fa parte di QN Distretti, una rassegna di incontri promossa dal nostro giornale per analizzare le sfide e le dinamiche del comparto vinicolo.

Quella che il vino sta vivendo è la ’tempesta perfetta’? È il tema al centro di QN Distretti, l’appuntamento di approfondimento che sarà al centro della programmazione di Cantina QN, lo spazio del nostro giornale all’interno del Padiglione numero 1 dell’Emilia-Romagna a Vinitaly. In questo spazio, la direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno, Luce!, Agnese Pini e i vicedirettori del Qn Davide Nitrosi e de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini ospiteranno e intervisteranno i protagonisti della politica, della cultura e del mondo ndel vino. E sarà distribuito il nostro Vinitaly magazine di 120 pagine....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Vinitaly arriva Cantina QN. Interviste e talk con i protagonisti

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