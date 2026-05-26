26 di maggio è la festa del nostro compatrono di Manfredonia | San Filippo Neri

Il 26 maggio si celebra la festa di San Filippo Neri, compatrono di Manfredonia. Questa ricorrenza coinvolge la comunità locale, che si prepara a eventi religiosi e cerimonie in suo onore. La giornata è dedicata alle celebrazioni che si svolgono nel rispetto delle tradizioni religiose della città. La festa rappresenta un momento di ritrovo per i residenti, che partecipano a processioni e funzioni religiose lungo le vie principali.

Nato a Firenze il 21 di luglio del 1515,battezzato nella piccola chiesa, di San Pier Grottino è morto a Roma il giorno 26 di maggio. Di famiglia benestante,infatti il padre svolgeva l’attività di notaio, Filippo, da piccolissimo perse la mamma.. Filippo cominciò a frequentare il convento di San Marco evangelista a Firenze, sotto la direzione del frate domenicano Girolamo Savonarola.morte,fu visitato dal suo caro amico di anni addietro San Carlo Borromeo.Qualche giorno dopo a causa di una forte emorragia, morì con lo sguardo in alto,e un sano sorriso sulla bocca, come se fosse vivo. I gabbiani del nostro cielo manfredoniano,... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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