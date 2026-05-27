Appello dei tifosi a Vasco Rossi striscione per la rockstar | Aiuta la Rimini calcio

Notizia in breve

Tifosi di Rimini hanno esposto uno striscione su un balcone chiedendo aiuto a Vasco Rossi per la squadra di calcio locale. L’appello si legge: “Aiuta la Rimini calcio”. La manifestazione si svolge in un contesto di difficoltà finanziarie e sportive del club. Non sono state segnalate altre azioni o interventi ufficiali. La richiesta, portata avanti con ironia, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione della società calcistica.