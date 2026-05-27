Appello dei tifosi a Vasco Rossi striscione per la rockstar | Aiuta la Rimini calcio
Tifosi di Rimini hanno esposto uno striscione su un balcone chiedendo aiuto a Vasco Rossi per la squadra di calcio locale. L’appello si legge: “Aiuta la Rimini calcio”. La manifestazione si svolge in un contesto di difficoltà finanziarie e sportive del club. Non sono state segnalate altre azioni o interventi ufficiali. La richiesta, portata avanti con ironia, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione della società calcistica.
Rimini, 27 maggio 2026 – A Rimini la disperazione non diventa mai tragedia. Assume piuttosto le sembianze di uno striscione srotolato su un balcone, dove l’ironia resta l’antidoto perfetto alla sventura. Passando per via Lagomaggio è letteralmente impossibile non notare questo piccolo capolavoro tragicomico: due bandiere biancorosse accompagnano una fervida preghiera laica: “Vasco aiutaci con la Rimini Calcio”. Lo striscione. C’è l’anima genuina della Romagna in questo messaggio, un mix brillante di passione sportiva, sarcasmo e trepidante attesa. Lo striscione fotografa alla perfezione l’assurdo cortocircuito emotivo che la città sta vivendo proiettata verso il Vasco Live 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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